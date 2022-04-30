"ГОСТ шоу": корм для животных

Санкции коснулись даже домашних животных. Некоторые иностранные компании больше не поставляют в Россию корм для кошек и собак, цены на оставшиеся импортные продукты заметно выросли. А что предлагают отечественные изготовители?

Можно ли найти достойную замену привычных блюд для питомцев и чем руководствоваться при выборе? Ответы на эти вопросы искали в новом шоу ГОСТ. Ведущая Полина Федосова вместе с заводчиками и ветеринарами изучили состав российских кормов для четвероногих, свое мнение – выразили, как могли, и пушистые гости студии.