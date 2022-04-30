"ГОСТ шоу": выбираем готовые бургеры

Котлета, соус, лист салата – все на булочке с кунжутом, или без. Популярные рестораны фастфуда больше не работают в Москве, а тем, кто скучает по бургерам – свои варианты предлагают торговые сети.

Елизавета Якушева вместе с экспертами попробовала блюда из супермаркетов. Об этом – в новом выпуске шоу ГОСТ.

