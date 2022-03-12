"ГОСТ шоу": вертикальный пылесос

Компактные и маневренные – вертикальные беспроводные пылесосы на сегодняшний день пользуются высоким спросом. Но скептики утверждают, что такие гаджеты для уборки бывают взрывоопасны и в некоторых случаях даже вызывают рак.

Елизавета Якушева с командой экспертов разобрала на детали пылесосы от популярных брендов и проверила их в деле. Как выбрать безопасный и эффективный прибор – в новом выпуске программы "ГОСТ шоу".