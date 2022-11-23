Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

23 ноября, 20:00

Общество

"Личная территория": семейная травля

"Личная территория": семейная травля

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Александр несколько лет терпит издевательства со стороны своей дочери и ее супруга. Все они проживают в однокомнатной квартире. Комнату занимает дочь с мужем, а отец вынужден ютиться на кухне, где негде повернуться.

Незрячий пенсионер сам себя обслуживает, готовит, стирает в тазике. За малейшую провинность его запирают на кухне, подкладывают под дверь тяжелые гири и угрожают побоями.

Подробнее – в программе "Личная территория".

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