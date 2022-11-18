"Личная территория": аферист с сайта знакомств

Светлана всю жизнь мечтала о красивом романе и крепком браке. На сайте знакомств нашелся такой мужчина.

По переписке он пообещал осуществить все самые тайные желания женщины. Только за ее деньги. Он убедил Светлану взять 5 миллионов рублей в долг якобы на свадьбу и прочие цели.

Но как выяснилось, все его обещания не стоили и гроша. Мужчина забрал деньги и исчез. А позже Светлана узнала, что в невестах у него была не одна она. Кто еще попался на удочку предполагаемого афериста? Рассказали в программе "Личная территория".

