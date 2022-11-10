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Новости

10 ноября, 20:00

Общество

"Личная территория": собаковод-вредитель

"Личная территория": собаковод-вредитель

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Много лет соседка, живущая сверху, делает жизнь Галины Ивановны невыносимой. Дело в том, что в квартире проживают более 10 собак, которых хозяйка не считает правильным выгуливать. Собачий вой слышно днем и ночью, а вонь из квартиры распространяется по всему подъезду. К тому же соседка систематически заливает квартиру Галины Ивановны.

Галина Ивановна подозревает, что соседка любит и жалеет собак, но не окружающих ее людей. Подробнее – в программе "Личная территория".

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