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Новости

09 ноября, 20:00

Общество

"Личная территория": бесконечная вечеринка

"Личная территория": бесконечная вечеринка

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Александра почти каждую ночь слышит громких жильцов из квартиры сверху. То караоке, то громкая музыка, топот, крики, собачий лай. Просто девушка Лина, соседка сверху, очень общительная, у нее много друзей, которые любят ее навещать. Правда, друзья эти не очень-то дружелюбны. Они устраивают драки и разборки.

На Александру как-то раз натравили бойцовскую собаку. Обошлось без травм, но не без стресса. Девушка пытается найти выход, но пока не получается.

Подробнее – в программе "Личная территория".

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