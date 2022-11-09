"Личная территория": бесконечная вечеринка

Александра почти каждую ночь слышит громких жильцов из квартиры сверху. То караоке, то громкая музыка, топот, крики, собачий лай. Просто девушка Лина, соседка сверху, очень общительная, у нее много друзей, которые любят ее навещать. Правда, друзья эти не очень-то дружелюбны. Они устраивают драки и разборки.

На Александру как-то раз натравили бойцовскую собаку. Обошлось без травм, но не без стресса. Девушка пытается найти выход, но пока не получается.

Подробнее – в программе "Личная территория".