"Личная территория": "жертва тирана"

Наталья Карсанина впервые за 30 лет набралась смелости и опубликовала кадры избиения. На них ее бывший супруг наносит пенсионерке удары по лицу и телу. Со слов женщины, побои он устраивал систематически.

Однако все это время Наталья почему-то терпела подобное обращение. Она уходила от мужчины, но возвращалась. Со слов бывшего супруга, у пенсионерки есть проблемы с алкоголем, поэтому верить ей нельзя. Что на самом деле происходит между экс-супругами и зачем Наталья снова встретилась с бывшим? Подробнее – в программе "Личная территория".