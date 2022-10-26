"Личная территория": "сложный клиент"

Дмитрий заплатил почти 300 тысяч рублей за ремонт своего Ford Transit, а в результате машина не работает. Когда возмущенный клиент потребовал вернуть деньги, ему якобы заявили, что не отдадут ключи, пока он не заплатит еще 140 тысяч рублей.

Дмитрий не только лишился на несколько месяцев единственного заработка от перевозок, но и оказался в долгах и кредитах. Но ремонтники уверяют, что он сам виноват, несколько раз перегревал двигатель, а теперь все сваливает с больной головы на здоровую.

Об этом – в программе "Личная территория".