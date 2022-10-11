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11 октября, 20:00

Общество

"Личная территория": "раскол в семье – 2"

"Личная территория": "раскол в семье – 2"

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В семье Валентины Григорьевны полный развал. Дочь Людмила и внучка Стелла якобы выжили ее из дому после того, как она переписала на дочь всю семейную недвижимость: квартиру, комнату в коммуналке и дачу.

Однако сыну Александру ничего не досталось. Но именно он приютил маму в арендованной комнате и пытается вместе с ней добиться от сестры справедливого раздела имущества.

Так ли безобидны обделенные родственники? Об этом – в программе "Личная территория".

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обществовидеоАлиса Муравьева
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