"Личная территория": "раскол в семье – 2"

В семье Валентины Григорьевны полный развал. Дочь Людмила и внучка Стелла якобы выжили ее из дому после того, как она переписала на дочь всю семейную недвижимость: квартиру, комнату в коммуналке и дачу.

Однако сыну Александру ничего не досталось. Но именно он приютил маму в арендованной комнате и пытается вместе с ней добиться от сестры справедливого раздела имущества.

Так ли безобидны обделенные родственники? Об этом – в программе "Личная территория".