"Личная территория": спасите наши уши

Алина живет на втором этаже дома в спальном районе. Но два месяца назад прямо под ее квартирой открылся пивной бар. В тихую, спокойную жизнь ворвались громыхающий рок, крики, мат, драки под окном.

На просьбы и требования Алины не превращать жизнь ее семьи в ад управляющий баром с ухмылкой предложил переехать в другое место и не мешать ему вести бизнес. Либо есть иной путь – выплатить пять миллионов рублей, вложенных в заведение.

На днях Алина якобы видела, как Романов душил посетительницу своего бара. Теперь женщина боится, что такая ситуация может случиться и с ней, если она будет продолжать борьбу за тишину и спокойствие в своем доме. Об этом – в программе "Личная территория".