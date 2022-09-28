"Личная территория": "зависимые отношения"

Валерия боится, что муж Дмитрий заберет у нее сына. Она очень хочет разобраться в ситуации, зачем муж насильно отправил ее на 10 месяцев в частный реабилитационный центр. Как рассказала Валерия, она не имеет никакой зависимости.

Пока она была в центре, сын жил с отцом, а вот старший мальчик Валерии оказался в приюте. Матери удалось забрать детей по возвращении. Но Дмитрий пытается забрать у нее их общего сына. Подробнее – в программе "Личная территория".