"Личная территория": "брак по ошибке"

Уже четыре месяца Стелла Князева живет, как в аду. Муж силой забрал у нее годовалую дочь. Он не дает возможности видеться с ребенком.

При этом муж не может внятно объяснить Стелле, почему запрещает общаться с маленькой Евой. Между супругами ведется настоящая война за дочь. Не брезгуют и шантажом: обвиняют друг друга в попытке запугать интимными видеосъемками. Об этом – в программе "Личная территория".