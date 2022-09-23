"Личная территория": "за критику ответишь"

Мусорные диверсии в одном из домов по Вешняковской улице. Уже несколько месяцев кто-то из соседей подкидывает пакеты с отходами в общий холл. Местные подозревают, что помойку на лестничной клетке устроила Елена Жунь. В какой-то момент конфликт перерос в потасовку, а потом и вовсе в агрессивный стриптиз.

Чем закончилось это шоу? Подробнее – в программе "Личная территория".