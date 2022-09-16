"Личная территория": пожизненные арендаторы

Пожилая мать Татьяны в отсутствие дочери решила уехать из Москвы на дачу, пожить на свежем воздухе. Чтобы квартира была под присмотром, пенсионерка поселила туда жильцов, которые должны были оплачивать коммуналку и переводить небольшие деньги старушке за проживание. Договора не было, все на доверительной основе.

Разномастная публика с детьми заселилась в квартиру. Татьяна, узнав об этом, приехала разобраться в ситуации. Она поговорила с жильцами, дала им несколько месяцев на выселение. В результате почти все съехали, кроме одной семьи с ребенком 10 лет. Семья заявила, что съезжать они не намерены, как минимум, до совершеннолетия мальчика. Подробнее – в программе "Личная территория".