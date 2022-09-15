"Личная территория": "парковка под обстрелом"

Ефим никак не может добиться от соседа компенсации за разбитое лобовое стекло своей машины. Якобы тому не понравилось, что Ефим поставил перед входом в подъезд свое авто. И он расстрелял его из рогатки металлическими шариками.

Хозяин машины сумел самостоятельно найти обидчика. Видео с камеры наблюдения помогло. Но сосед узнавать себя на нем отказывается. Позже выяснилось, что таким же образом расстреляны машины еще нескольких жителей дома. Подробнее – в программе "Личная территория".