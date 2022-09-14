"Личная территория": "заводчик или разводчик?"

В одном из домов в Грузинском переулке не утихает собачий вой. Он доносится из квартиры на первом этаже. Оттуда же по всему подъезду распространяется тошнотворный запах, жалуются соседи. Хозяйка квартиры – заводчица псов породы ка-де-бо. Она якобы устроила питомник в своей однушке.

Сколько всего у нее животных, никто не знает, однако местные видели некоторых из них на прогулке. С их слов, псы выглядят больными. Что происходит в квартире на самом деле и в каком состоянии питомцы? Подробнее – в программе "Личная территория".