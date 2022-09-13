"Личная территория": знакомство с арендаторами

В ДСК "Мичуринец" в Новой Москве неспокойно – кто-то устроил пьяный дебош и драку с местными. Со слов супружеской четы Титовых, к ним в дверь ломилась женщина и угрожала пенсионерам расправой. Как выяснилось, буйная дама оказалась родственницей соседа Тамары Ивановны.

Тетя Оксана приехала погостить к племяннику и якобы решила познакомиться с жителями кооператива. Но, не получив ожидаемого гостеприимства, начала скандалить. Чем закончились ее похождения и чего требуют соседи?

Об этом – в программе телеканала Москва 24.