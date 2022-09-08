"Личная территория": брошенный старик

У пенсионера Касыма Алеева нелегкая судьба: больше 15 лет назад он потерял зрение, а потом потерял и свою квартиру. Со слов мужчины, без жилья его оставила собственная дочь. Мол, предложила продать его однушку, а взамен пообещала забрать к себе.

Но заботы Касым не получил и якобы остался брошенным едва ли не на улице. Дочь пенсионера в свою очередь заявляет, что отец сам ушел из дома к женщине. А дети и внуки его не интересуют. Что произошло между родственниками и где сейчас живет пенсионер? Подробнее – в программе "Личная территория".