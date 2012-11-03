"Москва и окрестности": Стрелковый клуб "Москва"

Что делать, когда сдают нервы в пробке - продолжать жечь бензин или хвататься за ружье? Где можно безнаказанно колотить тарелки, и сохранять при этом полное присутствие духа? Зачем стрелкам стеклянные шары и в кого нельзя прицеливаться? За что голуби благодарны техническому прогрессу, и отчего кошки работают экскурсоводами? При каком отдыхе трезвость - норма жизни, и когда от взрослых требуется сменная обувь? Чем кружало отличается от закрутихи, и как развлекались в Древнем Новгороде? Рассказ о спортинг-клубе "Москва" в программе "Москва и окрестности".