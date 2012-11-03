Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября 2012, 19:45

МО

"Москва и окрестности": Стрелковый клуб "Москва"

"Москва и окрестности": Стрелковый клуб "Москва"

"Депеш мод": Старт "мехового" сезона

"Удобный город": Как работают новые автоматизированные парковки

"Городовой": Что делать если на доме не установлены сточные желоба?

"Формула качества": Жена на час - где искать помощниц по дому?

"Афиша":"Бритфест" и шоу бигфутов "Monster X Tour" проходят в Москве

"12 округов": Восточный административный округ

"Московский патруль": записи аварий с камер видеорегистраторов

"Московский патруль": Пьяный водитель протаранил три автомобиля

"Московский патруль": В элитном доме нашли притон

Что делать, когда сдают нервы в пробке - продолжать жечь бензин или хвататься за ружье? Где можно безнаказанно колотить тарелки, и сохранять при этом полное присутствие духа? Зачем стрелкам стеклянные шары и в кого нельзя прицеливаться? За что голуби благодарны техническому прогрессу, и отчего кошки работают экскурсоводами? При каком отдыхе трезвость - норма жизни, и когда от взрослых требуется сменная обувь? Чем кружало отличается от закрутихи, и как развлекались в Древнем Новгороде? Рассказ о спортинг-клубе "Москва" в программе "Москва и окрестности".
Программа: Москва и окрестности
программы Денис Соломович стрелковый клуб мо
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика