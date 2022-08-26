"Личная территория": проблемные арендаторы

История с душком на Филевском бульваре – жизнь Антонине отравляют соседи снизу. Со слов художницы, они курят в квартире, и табачный дым проникает через окна и вентиляцию к ней. Двушку арендуют несколько мужчин, которые к тому же якобы устраивают шумные вечеринки.

Сами же квартиранты считают, что вечер пятницы и субботы – их законный отдых, грех не повеселиться. Антонина их настрой не разделяет, ведь она не может творить. Но креатива ей не занимать – со слов соседей, женщина придумывает изощренную месть: пишет на стенах в подъезде послания, спускает на веревке шарики с какой-то жидкостью. Кто на что еще горазд в этом доме?

Подробнее – в программе "Личная территория".