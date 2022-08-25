"Личная территория": "блатной собственник"

Искусство, творчество, самовыражение или самоуправство? В Коломне ярым противником татуировок оказалась председатель ТСЖ одного из домов. Там в подвальном помещении Алексей Севостьянов открыл свою тату-студию. Но попасть туда непросто, так как дверь на улицу закрыта, а замки сменены.

Мужчина уверен, это проделки главы товарищества собственников. Ей не нравятся рисунки на теле, к тому же она считает его клиентов маргиналами. Сможет ли Алексей переубедить председателя?

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