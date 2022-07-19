"Личная территория": "верни детей – 3"

Продолжение истории борьбы Ольги и ее бывшего мужа за детей. Сейчас они вернулись к матери, и Александр опасается, что его могут навсегда разлучить с Евой и Петей.

Ольга якобы утверждает, что детям такой папа не нужен, поэтому подала иск в суд на лишение бывшего мужа родительских прав. Александр был уверен, что все именно этим и закончится, если он передаст детей бывшей жене, поэтому до последнего старался удержать детей у себя.

Об этом – в программе "Личная территория".