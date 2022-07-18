"Личная территория": "захват или взыскание долга"

Татьяну Андреевну и ее семью выгоняют из квартиры, в которой они проживали более 30 лет. Несколько дней назад у их двери появился новый собственник, вскрыл замок, зашел в квартиру и тут же заселил в комнаты квартирантов. Он заявил, что пока все вещи семьей не вывезены, остаться в квартире может только пенсионерка, но только в коридоре и на раскладушке.

Все это стало возможным потому, что сын Татьяны Андреевны более 20 лет назад согласился из-за долгов оформить кредит под залог квартиры. С тех пор она переходила от собственника к собственнику несколько раз. Последний собственник и выгнал всех старых жильцов, хотя суды еще не закончены. Подробнее – в программе "Личная территория".