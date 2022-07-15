"Личная территория": "месть мачехе"

Новый поворот в истории Альбины Нурисламовой, которую якобы выгнала свекровь из квартиры после смерти мужа. Как выяснилось, у покойного была дочь от первого брака. И ей бабушка подарила спорную трешку. Со слов девушки, Альбина сама поплатилась за то, что рассорила ее с отцом.

Теперь делить квартиру с ней она не намерена. При этом у новой хозяйки жилья есть сестра по папиной линии – дочь Альбины. Что достанется ей? Подробнее – в программе "Личная территория".