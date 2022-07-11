"Личная территория": "папа-иностранец"

В любви и радости Анна прожила со своим мужем-иранцем недолго. Со слов девушки, мужчина начал изменять, и ей пришлось развестись с ним. Однако после расставания бывший муж якобы выкрал у нее сына. Теперь мальчика будет воспитывать другая женщина.

Где сейчас ребенок и что говорит сам отец? Подробнее – в программе "Личная территория".