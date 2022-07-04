"Личная территория": "живой будильник"

Екатерина жалуется, что после того, как соседка Ольга завела кур и петуха, ее жизнь разделилась на до и после. Петух начинает громко кричать с раннего утра, на фоне недосыпа у Екатерины появились сильные головные боли. И еще в свои 40 лет она стала гипертоником, лечится у невролога.

Ольга даже не понимает, чем не угодил ее Петя капризной соседке. Мол, никому не мешает, а ей мешает. Женщины живут хоть и в городе, но в частном секторе. Об этом – в программе "Личная территория".