"Личная территория": "всю кровь выпили!"

Алексей – бывший артист цирка, работал в труппе Юрия Никулина. Сейчас он на пенсии по возрасту и по инвалидности. Рука и нога после инсульта потеряли подвижность. Мужчина живет один, а в квартире у него не идеальный порядок.

Поэтому соседка предполагает, что именно отсюда по подъезду расползаются клопы. Алексей проводил дезинфекцию, но ничего не изменилось. Пенсионер считает, что паразиты плодятся не в его квартире. Об этом – в программе "Личная территория".