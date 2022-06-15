"Личная территория": "это зависимость"

Семейная драма разворачивается в трехкомнатной квартире на Путевом проезде. Там супружеская пара распалась из-за скандалов, драк и измен. Но самое страшное, что разборки происходят на глазах у двух детей. Теперь родители пытаются поделить не только квартиру, но и сына с дочерью.

С кем останутся малыши? И где они будут жить? Об этом – в программе "Личная территория".