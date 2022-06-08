"Личная территория": "муж-тиран – 2"

Бывшие супруги Алексей и Кристина спорят из-за детей. Отец любит мальчиков и хочет их чаще видеть, мама считает, что ничего хорошего он им дать не может.

Кристина считает, что Алексей грубый, агрессивный, разговаривает матом. И даже алиментов у него, якобы, не допросишься. Однако Алексей уверяет, что деньги дает постоянно – все, что получает от сдачи дома в аренду, идет на детей. И они хорошо бы с ним общались, если бы Кристина не настраивала мальчиков против отца. Об этом – в программе "Личная территория".