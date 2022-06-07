"Личная территория": "муж-тиран"

Кристина с двумя детьми и мамой снимает квартиру, хотя у них есть большой дом в Подмосковье. Но бывший муж закрыл жилье для жены и сыновей и начал сдавать его чужим людям.

По словам Кристины, Алексей издевался над ней и тещей, и им пришлось бежать от побоев и хамства. Отец семейства не отрицает, что срывался, но все якобы было из-за тещи.

Об этом – в программе "Личная территория".