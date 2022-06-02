"Личная территория": "ты мне не отец"

Падчерица мечтает выселить пожилого отчима из однокомнатной квартиры, в которой они проживают вместе. Виктор Александрович заменил Елене родного отца, когда она была еще школьницей. Однако теперь женщина уверяет, что Виктор женился на ее матери только из-за квартиры и прописки в Москве.

Падчерица настраивала мать против мужа и в итоге развела их, а теперь не хочет жить в однушке с чужим уже человеком. Об этом – в программе "Личная территория".