"Личная территория": "воде – труба"

Житель коттеджного поселка "Усадьба Аксаково-2" Григорий Пронин возмущен поведением председателя УК Вадима Удалого, который оставил без водоснабжения часть жителей. Именно тех, кто недоволен его работой и тарифами на услуги.

Он уверен, что 15 тысяч рублей в месяц – сумма нереальная, а результатов таких сборов в поселке не видно. Поэтому оппозиционеры решили платить столько, сколько считают нужным. Вадим же считает их халявщиками и воду не подключает.

Об этом – в программе "Личная территория".

