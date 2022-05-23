"Личная территория": "ушел из семьи"

Муж бросил Анастасию, когда она была на четвертом месяце беременности. Сейчас их дочке полтора года и папу она видела всего раз пять. Хотя девочка и ее мама тяжело больны, живут на пенсию по инвалидности, отец девочки отказывается им помогать.

Якобы брак был фиктивным, да и денег у него на всех не хватает. У Анастасии совсем другая информация на этот счет. Она будет бороться за благополучие дочери. Об этом – в программе "Личная территория".

