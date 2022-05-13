"Личная территория": "материнское право"

Инна уже полтора года не живет с собственным сыном. Бывший муж выкрал его после очередной воскресной встречи.

Уже было несколько заседаний суда, где место жительства мальчика определено с матерью. Однако бывший муж не торопится отдавать ребенка, настраивает его против Инны. Ее мольбы и слезы отец мальчика попросту игнорирует. Об этом – в программе "Личная территория".