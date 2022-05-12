"Личная территория": "с колясками на выход"

Конфликт двух матерей из-за импровизированной колясочной вышел на новый уровень, теперь в спор вмешался муж Ксении. Также как и жена, он недоволен тем, что под лестницей в холле подъезда Алеся оставляет коляску, а другие соседи – велосипеды. Супруги не раз сваливали транспорт в кучу, загрязняя и царапая его.

Теперь они обвиняют соседку в том, что она угрожает Ксении, и приходится держать под рукой кусок арматуры на случай, если отношения выйдут за рамки переговоров. Об этом – в программе "Личная территория".