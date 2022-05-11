"Личная территория": "отдай зарплату"

Анастасия считает себя жертвой обмана. Она начинающая модель и решила обновить свое портфолио. После съемки хозяин фотоагентства, бывший участник проекта "Дом 2", Александр Сивков предложил Насте поработать у него менеджером. Девушка решила, что это неплохой шанс попасть в модельную индустрию, и согласилась.

Только она не предполагала, что работать придется почти бесплатно. Хотя Александр считает, что заплатил ей ровно столько, сколько она заработала. Об этом – в программе "Личная территория".