"Личная территория": "кредит доверия"

В поисках безбедной старости Петр Тихонович попал в руки мошенников и потерял около семи миллионов рублей.

Чтобы не стать бездомным, 87-летний пенсионер обратился в юридическую фирму, обещавшую решить его проблемы за 160 тысяч рублей. Петр Тихонович доверился "специалистам", но вскоре заподозрил, что юрист вымогает деньги, при этом толку от его работы нет.

Об этом – в программе "Личная территория".

