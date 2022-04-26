"Личная территория": "мама может"

Алеся не раз замечала, что ее детскую коляску, которую она оставляет под лестницей в подъезде, кто-то переворачивает вверх дном, иногда сверху водружая грязный велосипед. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что это дело рук соседки Ксении.

Та тоже молодая мать, ее девочке год. Своей коляской Ксения общее пространство не загромождает, а на руках носит ее на третий этаж, поскольку лифта в доме нет. Откуда такая принципиальность, Алеся не понимает, но договориться с соседкой не может.

Об этом – в программе "Личная территория".