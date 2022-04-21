"Личная территория": "мокрое место"

Месяц назад в трехэтажной новостройке открылась плавательная студия для малышей. Прямо над квартирой Ирины. После этого по полу и стенам в ней начали ползать мокрицы.

Ирина готова подавать в суд, чтобы выселить источник сырости из дома. Хозяин студии Сергей выкупил часть подвального помещения и считает, что может использовать его по своему усмотрению. Об этом – в программе "Личная территория".