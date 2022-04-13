"Личная территория": "ни продать, ни поделить"

Андрей уже два года скитается по родственникам вместе со своей женой и двумя малолетними детьми. При этом у него есть комната в квартире в Академическом районе. Соседка Ангелина хотела выкупить долю Андрея в трешке, но предложила, как он сказал, сущие копейки. С того момента начались скандалы.

Сособственница приводила в дом подозрительных мужчин, заселяла туда квартирантов. Семье Андрея пришлось уносить ноги. Ангелина же обвиняет Андрея в вымогательстве. Якобы он заломил за свою комнату непомерную цену. Об этом – в программе "Личная территория".