"Личная территория": "безвыходное положение – 2"

Продолжение истории о безвыходном положении 82-летней пенсионерки Екатерины Михайловны. По дороге за хлебом ей пришлось преодолевать мостки через теплотрассу. В результате травма колена. Но другого пути в магазин у женщины не было.

Соседи забаррикадировали безопасный выход с придомовой территории. Почему же они так жестко обошлись со старушкой? Как оказалось, они затаили на нее старую обиду. Об этом – в программе "Личная территория".