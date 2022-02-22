"Личная территория": "спасти из заточения"

В ТиНАО жители СНТ "Марушкино-92" провели спасательную операцию по вызволению собак из плена – именно так описала Анастасия события в товариществе. Со слов девушки, ее соседка держала у себя 14 псов, животные якобы были истощены, их лай и вой наводили ужас на всех дачников.

В свою очередь, хозяйка четверолапых заявила, что она подбирает бездомных собак и дает им еду и кров, а соседи просто ополчились на нее.

Где теперь живет эта стая? Об этом – в программе "Личная территория".

