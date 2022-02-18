"Личная территория": "превратила в бомжа"

Без вести пропавший москвич вернулся домой спустя несколько лет. Вот только вместо горячего приема его бывшая жена захлопнула перед носом Анатолия дверь. Теперь он живет в подъезде и питается просрочкой, выброшенной сотрудниками близлежащих магазинов.

Часть соседей возмущены антисанитарией, которую развел мужчина на лестничной площадке, другие жильцы – поведением экс-супруги Анатолия, ведь никаких прав на квартиру у нее якобы нет. Мужчина по документам единственный хозяин однушки. Сможет ли он вернуть себе личную территорию? Об этом – в программе "Личная территория".