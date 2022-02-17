"Личная территория": "оградиться от проблем – 2"

Валерия оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой, которую получила во время нападения на нее двух соседок. И все якобы из-за того, что женщина установила шлагбаум во дворе и собирает на него деньги.

Она объясняет свою инициативу желанием огородить двор от коммерческих машин соседней фабрики. Однако соседки считают это лишь предлогом. А на самом деле Валерия преследует меркантильные цели. Та же утверждает, что с этих собственниц денег не брала, кому и сколько они платили, непонятно. Об этом – в программе "Личная территория".