"Личная территория": "доставьте нас в покое"

Дарья нажила себе врага в лице представителя курьерской компании, расположенной в ее доме. Фото женщины с подписью "Свинья" было развешено на всех подъездах. Дарья уверена, что это месть.

Она борется с представителями фирмы за комфортную жизнь без шума под окнами, выхлопных газов, разговоров с ненормативной лексикой и на повышенных тонах. На просьбы и требования прекратить это безобразие Дарье и ее соседям сотрудники отвечают, что не нужно мешать им работать.

Кто кому мешает? Об этом – в программе "Личная территория".