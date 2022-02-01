"Личная территория": "с гирей на соседей – 2"

В Вешняках не утихает скандал в одном из домов. Там один из жильцов на первом этаже сводит с ума всех соседей. 52-летний Игорь спортсмен-любитель якобы ежедневно стучит в стену каким-то снарядом.

В прошлый раз это была гиря. Тогда мужчина добровольно отдал инвентарь и пообещал завязать с шумными тренировками. Но вскоре возобновил их. Однако теперь он не скрывает, что изводит соседей специально, так как они ведут себя громко и мешают уже Игорю.

Сумеют ли они найти общий язык и договориться? Об этом – в программе "Личная территория".