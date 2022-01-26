"Личная территория": "Общага через стенку – 2"

Сага о неотразимом грузине и его женщинах продолжается. Александр – статный брюнет в самом расцвете сил - выкупил долю в квартире в Строгине и подселился к Ирине – хозяйке второй половины.

Пока женщина пыталась оспорить эту сделку, ее новый сосед всячески осложнял ей жизнь и строил козни, по крайней мере так утверждает собственница.

Об этом подробно уже рассказывалось в выпуске "Общага через стенку". Но спустя время Александр сменил тактику – теперь он утверждает, что Ирина влюблена в него, и жертва именно он. Мол, дама ревнует к его сожительницам, поэтому и пытается выжить их из квартиры. Что в итоге делят: мужчину или квадратные метры? И причем тут магия? Об этом – в программе "Личная территория".