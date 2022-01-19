"Личная территория": "драма из-за хлама"

На первом этаже в доме на улице Амундсена живет пожилая женщина с сыном инвалидом. Они ведут себя тихо и скромно, но находиться с такими жильцами в одном подъезде невыносимо.

Соседка Галина жалуется, что квартира эта стала хранилищем хлама. Комната и лоджия завалены до потолка. Только к плите проложена тропинка. Ванной пользоваться невозможно.

Все разговоры с Людмилой Николаевной ни к чему не приводят. Она не считает, что разводит антисанитарию, а мыться, по ее словам, можно и раз в три года.

Об этом – в программе "Личная территория".