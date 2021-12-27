"Личная территория": "каменный дождь"

В жилом комплексе "Северная корона" отвалившийся кусок штукатурки на подземном паркинге упал на голову местной жительнице, она не пострадала. Но этот случай не единичный.

Местные сообщают, что отсыревшая отделка осыпается на машины, а главный инженер подрядной компании, которая обслуживает дом, якобы бездействует. В свою очередь, он заявляет, что гидроизоляция в гараже нарушена, чтобы отремонтировать его нужны деньги, а жители комплекса задолжала ТСЖ почти 15 миллионов рублей. Об этом – в программе "Личная территория".